قبل نهائي الأبطال.. إصابة ديمبلي تربك سان جيرمان

تعرض عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، لإصابة مقلقة قبل أسبوعين من المباراة المرتقبة أمام أرسنال الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر 30 مايو الجاري بالعاصمة المجرية بودابست.

واضطر الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان لاستبدال ديمبلي الفائز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم عام 2025، وذلك بعد مرور 28 دقيقة فقط من مباراة الديربي أمام باريس إف سي، و التي خسرها فريقه 1-2 في الجولة الختامية للدوري الفرنسي، الأحد.

وشارك المهاجم البرتغالي جونسالو راموس مكان ديمبلي والنتيجة تشير للتعادل السلبي.

وذكرت صحيفة لوباريزيان الفرنسية أن استبدال ديمبلي جاء خطوة احترازية من إنريكي، وذلك بعدما شعر المهاجم الفرنسي الدولي بآلام عضلية.

أما إذاعة مونت كارلو، علقت على الأمر بالقول "استبدال ديمبلي بعد أقل من نصف ساعة ربما يكون ضربة قوية للفريق الباريسي، ويمكن أن يصبح كارثة كبيرة قبل أسبوعين من نهائي الأبطال".

يذكر أن باريس سان جيرمان حسم تتويجه بلقب الدوري الفرنسي قبل جولة من نهاية المسابقة، وذلك للموسم الخامس على التوالي، والمرة رقم 14 في تاريخه.