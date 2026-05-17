الحزم يقصي الهلال ويبلغ نهائي «جوّي»

تأهل فريق الحزم تحت 21 عامًا لكرة القدم إلى نهائي دوري جوِّي للنخبة بعد فوزه على الهلال 2ـ0 في المباراة التي جمعتهما، الأحد، في إياب دور الأربعة.

وسجل فايز هوساوي، وعمر محمد هدفَي الحزم في الدقيقتين 3 و81 من عمر اللقاء الذي جرى على ملعب نادي الهلال.

وحسم الفريق الحزماوي مقعده في النهائي بعد تفوُّقه على الهلال في مجموع المباراتين «2ـ2 ذهابًا و2ـ0 إيابًا»، وضرب موعدًا في النهائي مع الفائز من لقاء القادسية والفتح، الإثنين.

ويملك القادسية أكثر من فرصةٍ للحاق بالحزم في نهائي البطولة بعد فوزه على الفتح 1ـ0 في الذهاب.