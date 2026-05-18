زكري: كونسيساو اعتذر.. ورونالدو يسألني

رفض نور الدين بن زكري، مدرب فريق ⁧‫الشباب‬⁩ الأول لكرة القدم، الكشف عن فحوى حديث البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب الاتحاد، بعد مباراة الفريقين، الأحد، في الرياض، المؤجَّلة من الجولة الـ 28 لدوري روشن السعودي.

وفاز الشباب على الاتحاد 3ـ2 مُؤجِّلًا حسمَ ضيفِه التأهُّل إلى الملحق التمهيدي لدوري أبطال آسيا للنخبة.

وبعد صافرة الختام، وقعت مشادةٌ كلاميةٌ بين المدربَين، علّق زكري عليها خلال مؤتمرٍ صحافي قائلًا: «مدرب الاتحاد تحدَّث معي باللغة الإيطالية، لكنَّه اعتذر لي لاحقًا، لذلك لا أريد الحديث عمَّا قاله، وبالنسبة إلى الطرد لا أدري هل لي أم لمساعدي».

وأكد الجزائري استحقاق فريقه الانتصار عطفًا على مستويات اللاعبين، وشكرهم على روحهم القتالية داخل الملعب، وصرَّح: «كنا نريد الخروج من نفق النتائج السلبية».

ورأى أن كافة المباريات التي لعِبها الشباب تحت قيادته لم يكن يستحقُّ فيها أي خسارةٍ، أو حتى تعادلٍ، واستدلَّ بـ «مواقعَ عالميةٍ، وإحصاءاتٍ تُظهِر ما يقدمه الفريق»، مضيفًا: «بعضهم يشاهد الأسماء الأجنبية فقط، لكن شاهِدوا العمل التكتيكي على أرضية الميدان».

وأشار زكري إلى تلقيه تساؤلاتٍ جماهيريةً نصراويةً حول أداء فريقه، وأوضح: «تصلني تساؤلاتٌ عبر منصات التواصل من بعض النصراويين، وحتى من كريستيانو رونالدو في المباراة الأخيرة بين الفريقين، مفادها: لماذا تقدمون مباراةً كبيرةً أمامنا فقط؟ قلت لهم شاهدوا مبارياتنا أمام الهلال والقادسية واليوم. هذه المواجهات لها محفِّزاتٌ مختلفةٌ».

ونوَّه المدرب الشبابي بدور التوفيق في كرة القدم، مستشهدًا بـ «ديربي» الرياض الأخير، وصرَّح: «شاهدتم مباراة النصر والهلال.. الناس كانت تستعدُّ للاحتفال بالدوري، لكنَّ لاعبًا يسجل بيده، ويتأجَّل الحسم!».

وفي ختام المؤتمر، نصح الجزائري المشجعين الشبابيين بالالتفاف حول فريقهم، وشدَّد: «ليس من مصلحة الشباب أن تكون هناك معارضةٌ من السابقين للحاليين أو العكس، والأهم هو عودة النادي بين الكبار كما كان».