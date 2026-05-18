رزان لـ«الرياضية»: ليلى أرهقتني ورمضان محترف

أكدت لـ«الرياضية» الممثلة اللبنانية رزان جمّال أن شخصية ليلى التي تجسدها في فيلم أسد من بطولة الممثل المصري محمد رمضان، كأنها كتبت خصيصًا لها، دلالة على قربها من الشخصية.

واستقبلت سينما فوكس واجهة روشن بالرياض العرض الخاص لأحدث أفلام الفنان محمد رمضان «أسد»، بعد غياب دام عامين عن شاشة السينما، وحضر العرض المخرج محمد دياب، والسيناريست خالد وشيرين دياب ومحمد رمضان ورزان جمال وعلي قاسم. ومن المقرر العرض الرسمي للفيلم بصالات السينما السعودية الخميس المقبل.

وقالت رزان: «على الصعيد الإنساني، دائمًا ما أتخذ قراراتي بناءً على ما يمليه عليّ قلبي ويُشعرني بالارتياح. ومنذ القراءة الأولى للسيناريو، شعرت بوجود ارتباط مختلف، وكأن شخصية ليلى قد كُتبت لي خصيصا. لقد أخذت وقتي الكامل في التحضير والاستعداد للشخصية؛ إذ سافرت إلى القاهرة وأقمت بها لمدة شهرين قبل انطلاق التصوير، رغبةً مني في استيعاب الثقافة المصرية والتقرب من الشعب المصري بشكل أعمق، وكنت أتجول في الشوارع، وأستمع إلى الموسيقى المصرية، وأشاهد الأفلام الكلاسيكية والأعمال التاريخية.

ووتابعت عملنا على تفاصيل الشخصية بكثافة، واستقررت مع خبيرة التجميل على أن تظهر بحواجب سميكة وشعر طويل، مع ارتدائها فساتين طويلة ذات طابع خاص، وكل هذه التفاصيل ساعدتني كثيراً في تقمص الأبعاد النفسية والجسدية للشخصية».

وعن وقوفها أمام رمضان، قالت: «هو فنان محترف بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وإنسان محترم يعشق عمله ويحترم كل من حوله. وهناك كيمياء واضحة ستظهر للمشاهدين على الشاشة، لأننا تعايشنا مع الشخصيات إلى حد التوحد، وسخرنا كل طاقتنا لخدمة العمل، واضعين نصب أعيننا قاعدة الجمهور».