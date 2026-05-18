27 مايو.. Seven dogs في دور العرض

تستقبل دور السينما في السعودية والخليجية والعالمية فيلم «Seven Dogs» بداية من 27 مايو الجاري، والذي يعد واحدًا من أضخم المشاريع السينمائية العربية خلال الأعوام الأخيرة.

وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة الترفيه أعلن إطلاق العمل بإنتاج ضخم وتصوير عالمي تم بالكامل داخل العاصمة الرياض، وسط مشاركة عربية وعالمية واسعة، بالتعاون مع استوديوهات «الحصن BigTime»، مع ميزانية تتجاوز 40 مليون دولار، في خطوة تُوصف بأنها نقلة نوعية للسينما العربية.

والفيلم مأخوذ عن قصة المستشار تركي آل الشيخ، وفريق Big Time، وكتب السيناريو والحوار محمد الدباح.

وتدور أحداثه حول ضابط الإنتربول «خالد العزازي» الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع مجرم خطير يُدعى «غالي أبو داود»، أحد عناصر منظمة إجرامية تُعرف باسم «الكلاب السبعة».

وتتصاعد الأحداث مع عودة المنظمة لنشر مخدر خطير يُعرف باسم «Pink Lady» في الشرق الأوسط، ما يدفع الثنائي لخوض مطاردات ومواجهات دولية في إطار مليء بالإثارة والخيانة والصراعات النفسية.

ويضم الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم العالميين والعرب، من بينهم النجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي، والنجم الهندي سلمان خان، وعملاق السينما الهندية سانجاي دوت، إلى جانب ماكس هوانج.

كما تشارك الفنانة تارا عماد والفنانة ساندي بيلا في دور ضابطتَي إنتربول، بينما يظهر النجم السعودي ناصر القصبي بشخصية اللواء ناصر، في مواجهة الفنان المصري سيد رجب الذي يجسد شخصية اللواء صبري ويتصدر بطولة الفيلم النجمان كريم عبد العزيز وأحمد عز، في عمل أكشن ضخم يمزج بين الأسلوب الهوليوودي والروح العربية.