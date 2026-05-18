العلا يطلق مبادرة «ناديك هنا»

أطلق نادي العلا مبادرة "ناديك هنا" والتي تهدف إلى تقديم اشتراكات مجانية لمجموعة من عضوات النادي في "نادي الحي" بمحافظة العلا .

وتأتي هذه المبادرة كركيزة أساسية ضمن استراتيجية النادي للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، التي تضع "تمكين المرأة" و"جودة الحياة" في طليعة أولوياتها.

وتسعى هذه المبادرة إلى ترسيخ ثقافة الرياضة للجميع، وتذليل كافة العقبات التي تحول دون الممارسة البدنية المنتظمة، تأكيداً على أن الاستثمار في صحة المرأة هو الركيزة الأساسية لاستدامة صحة الأسرة والمجتمع .