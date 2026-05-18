مع عودة مبابي.. فينيسيوس يمنح الريال نقاط إشبيلية

سجَّل البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، هدفًا في الشوط الأول، ليقود فريقه إلى الفوز 1ـ0 على إشبيلية ضمن الدوري الإسباني، الأحد، في مباراةٍ ​خاضها زميله الفرنسي كيليان مبابي أساسيًّا.

وبقي الريال في المركز الثاني، لكنَّه رفع رصيد إلى 83 نقطةً، إذ حسم برشلونة اللقب بالفعل، بينما يحتلُّ إشبيلية المركز الـ 13 بـ 43 نقطةً قبل جولةٍ واحدةٍ على نهاية الموسم.

وظهر إشبيلية الفريق الأخطر في بداية المباراة، لكنَّه تأخر في النتيجة في الدقيقة 14 عندما سيطر مبابي على الكرة بصدره، ومرَّرها إلى فينيسيوس داخل منطقة الجزاء، فأطلق الجناح البرازيلي تسديدةً منخفضةً إلى داخل الشباك.

وصنع الفريقان ‌فرصًا للتسجيل، لكنَّهما ‌لم يستغلاها، وأُلغي هدفٌ لمبابي بسبب التسلل ​في ‌الشوط ⁠الثاني بعد أن ​راوغ ⁠أوديسياس فلاخوديموس، حارس مرمى إشبيلية.

ولعب تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، وفران جارسيا، الظهير الأيسر، دورًا حاسمًا في الإبقاء على شباك الفريق نظيفةً خلال الدقائق الأخيرة.

وانصبَّ معظم الاهتمام قبل انطلاق المباراة على مبابي بعد أن قال إنه أصبح الآن الخيار الرابع في الهجوم إثر استبعاده من التشكيلة الأساسية في الفوز 2ـ0 على ريال أوبييدو، الخميس الماضي.

وتعرَّض الفرنسي، البالغ 27 ⁠عامًا، الذي غاب عن الخسارة أمام برشلونة، الأحد ‌الماضي، بسبب إصابةٍ في عضلات الفخذ ‌الخلفية، لصيحات استهجانٍ عند عودته ونزوله ​بديلًا في مباراة أوبييدو بعد ‌أن قرَّر المدرب ألفارو أربيلوا الاعتماد على فينيسيوس وجونزالو جارسيا في ‌التشكيلة الأساسية.

ومن المتوقَّع أن يغادر أربيلوا، الذي تولى المسؤولية بعد إقالة تشابي ألونسو يناير الماضي، في نهاية الموسم الجاري.

ويختتم ريال مدريد مشواره في الدوري على أرضه بلقاء أتلتيك بلباو، السبت المقبل.