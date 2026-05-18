إسبانيول وألافيس يضمنان البقاء.. وجريزمان يودّع

ضمِن فريق إسبانيول الأول لكرة القدم بقاءه في دوري الدرجة الأولى الإسباني بفوزه على أوساسونا 2-1 الأحد في الجولة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة، بعد سلسلة مذهلة من 18 مباراة من دون فوز.

كما ضمن ألافيس البقاء بفوزه على ريال أوفييدو الهابط 1-0.

وساهم الانتصار الحاسم لليفانتي على ريال مايوركا 2-0 في صعوده إلى المركز الخامس عشر، وإبقاء الفريق القادم من الجزيرة في منطقة الهبوط.

وفصل هدف كارلوس إسبي في الشوط الأول «32» بين الفريقين اللذين أكملا المباراة بعشرة لاعبين لكل منهما بعد أن شدّ يوهان موخيكا شعر روجير بروغيه، فردّ الأخير بضربه «85».

وأضاف كيفين أرياغا الهدف الثاني لليفانتي برأسية من ركلة ركنية ليؤمن النقاط ويمنح فريقه فرصة كبيرة لتفادي الهبوط.

ويلتقي ريال مايوركا مع ريال أوفييدو في مباراته الأخيرة، لكن حتى الفوز قد لا يكون كافيًا، إذ سيعتمد على نتائج الآخرين للبقاء.

وعزز إلتشي، صاحب المركز السابع عشر، آماله في تفادي الهبوط بفوزه المفاجئ على خيتافي 1-0، وسيواجه جيرونا في المرحلة الأخيرة في مباراة قد تكون حاسمة.

وفي وقت كان ريال سوسييداد في طريقه إلى خطف المركز السابع المؤهل إلى مسابقة كونفرنس ليج، قلب فالنسيا الطاولة عليه وفاز 4-3.

في المقابل، ضمِن سيلتا فيجو مشاركته الأوروبية الموسم المقبل بتعادله مع أتلتيك بلباو 1-1.

وخاض المهاجم الفرنسي لأتلتيكو مدريد أنطوان جريزمان دقائقه الأخيرة أمام جماهيره في الفوز على ضيفه جيرونا 1-0، وتلقى تحية مؤثرة في ملعب ميتروبوليتانو تليق بمكانته.

وودّع جريزمان البالغ 35 عامًا، جماهيره بعد خوضه مباراته الـ500 في الدوري الإسباني بقميص «الروخيبلانكوس»، وربما مباراته قبل الأخيرة في أوروبا، قبل أن يشد الرحال هذا الصيف إلى أورلاندو في الولايات المتحدة.

واحتُفي ببطل العالم الفرنسي، الهداف التاريخي لأتلتيكو مدريد برصيد 212 هدفًا، كبطل حقيقي أمام أنظار زوجته وأطفاله الأربعة الذين نزل معهم إلى أرضية ملعب ميتروبوليتانو للمرة الأخيرة في مسيرته، وهو يحمل شارة القيادة.

وبصناعته الهدف الوحيد في اللقاء بتمريرة حاسمة هي الـ94 في مسيرته، سجله النيجيري أديمولا لوكمان، نال «جريزي» تصفيقًا حارًا ومتكررًا من جماهيره خلال المباراة التي شكرت «هدافها الأسطوري» على عشرة أعوام من العطاء والإخلاص، تخللتها تجربتان مع برشلونة «2019-2021».

وقال مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني قبل المباراة مادحا: «عندما عاد، كانت لحظة فرح وسعادة، كنا نعلم أن عبقريًا يعود. كان لدينا هنا عبقري حقيقي في كرة القدم، وسنفتقده كثيرًا».

وسيغادر جريزمان الذي يُعد من أفضل لاعبي تاريخ الدوري الإسباني، ناديه المفضل من دون أن يحرز لقب الليجا.