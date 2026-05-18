في ليلة الوداع.. برشلونة يستعرض وكانسيلو يسجل

استعاد فريق برشلونة الأول لكرة القدم نغمة الانتصارات، التي غابت عنه في الجولة الماضية ببطولة الدوري الإسباني، عقب فوزه الكبير 3-1 على ضيفه ريال بيتيس، الأحد، ضمن الجولة الـ37 للمسابقة.

وافتتح البرازيلي رافينيا التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 28، ثم عاد اللاعب نفسه ليضيف الهدف الثاني لأصحاب الأرض «62».

وقلص إيسكو الفارق بتسجيله هدفًا لبيتيس «69» من ركلة جزاء، لكن البرتغالي جواو كانسيلو أضاف الهدف الثالث للفريق الكاتالوني «74».

وشهدت المباراة وداعًا مؤثرًا للنجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي، الذي خاض مباراته الأخيرة مع برشلونة على ملعب «كامب نو»، بعدما قرر الرحيل عن الفريق الكاتالوني بنهاية الموسم الجاري.

وقرر الألماني هانسي فليك، مدرب برشلونة، استبدال ليفاندوفسكي في الدقيقة 83، ليخرج من أرض الملعب والدموع في عينيه، وسط تحية حارة من الجماهير التي احتشدت في المدرجات وحملت صورًا له، وهي تهتف باسمه.

وارتفع رصيد برشلونة، الذي تلقى خسارة مباغتة 0-1 أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس الأسبوع الماضي، إلى 94 نقطة في الصدارة، فيما توقف رصيد بيتيس، الذي ضمن مشاركته في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، عند 57 نقطة في المركز الخامس.

وكان برشلونة توج بلقب الدوري الإسباني الموسم الجاري، حينما تغلب 2-0 على ضيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد في العاشر من مايو الماضي.