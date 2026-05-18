زيارتان تجهزان تتويج النصر والهلال

وضعت رابطة الدوري السعودي للمحترفين خطَّتَين من أجل تتويج بطل دوري روشن السعودي في الجولة الأخيرة، الخميس المقبل، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وبيَّن المصدر ذاته، أن النسخة الرسمية من كأس الدوري ستكون في ملعب الأول بارك الذي يحتضن مباراة فريق النصر الأول لكرة القدم «المتصدر» أمام ضمك، فيما ستكون هناك كأسٌ أخرى في ملعب مدينة المجمعة الرياضية الذي يشهد لقاء الهلال، ثاني الترتيب، أمام مضيفه الفيحاء.

وأشار إلى أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين ستتفقَّد، الإثنين، ملعب المجمعة قبل الجولة الأخيرة تحسُّبًا لتتويج الهلال باللقب، فيما يزور فريقٌ من مسؤولي التتويج والبروتوكول الملعب مجدَّدًا، الأربعاء، لتجهيزه بالألعاب النارية، وأضواء الليزر قبل لقاء الفيحاء والأزرق العاصمي. وكان مسؤولو التتويج والبروتوكول في الرابطة تفقَّدوا، الأحد، ملعب الأول بارك ضمن الترتيبات الخاصة بالجولة الختامية، إذ يتوزَّع مسؤولو الرابطة على الملعبَين يوم التتويج. ويُنتَظر أن يحضر عبد العزيز العفالق، رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين، في ملعب الأول بارك، فيما يحضر عمر مغربل، الرئيس التنفيذي للرابطة، في ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

ويتصدَّر الأصفر العاصمي ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 83 نقطةً، فيما يأتي الهلال ثانيًا بـ 81 نقطةً قبل الجولة الأخيرة. ويحتاج النصر إلى الفوز على ضمك دون النظر إلى الحسابات الأخرى من أجل حسم اللقب رسميًّا، فيما قد تفتح أي نتيجةٍ غير ذلك الباب أمام انتقال الكأس إلى الهلال شريطة فوزه على الفيحاء.