كونسيساو: لا تقيّموا العمل من مباراة

ذكر البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق ⁧‫الاتحاد‬⁩ الأول لكرة القدم، عددًا من المبرِّرات بعد الخسارة 2ـ3 من الشباب، الأحد، في مباراةٍ مؤجَّلةٍ من جولة دوري روشن السعودي الـ 28.

وتحدَّث كونسيساو عن الأداء التحكيمي، وضيق الوقت بين المباريات، والانتقالات الشتوية، وتذبذب المستوى، والإصابات، مشدِّدًا على ضرورة تفادي تقييم العمل من خلال مباراةٍ واحدةٍ.

وقال: «في الشوط الأول لم نكن منظَّمين بالشكل المطلوب، وكانت هناك أخطاءٌ تحكيميةٌ حدثت، وشاهدنا ركلة جزاءٍ لحسام عوَّار، لو احتُسِبَت لاختلفت المجريات».

وأضاف، مبديًا تعجُّبه من آلية استقطاب أطقم التحكيم الأجنبية: «هناك أمرٌ لا أفهمه، يتعلَّق بالحكام الأجانب، أن النادي الذي يطلب الحكم هو الذي يتحمَّل تكلفته، خاصَّةً بعد ما حدث اليوم، وكذلك في مباراة النصر».

وأشار البرتغالي إلى خوض فريقه مباراة الشباب، التي وصفها بأنها كانت صعبةً، بعد يومين فقط من فوزه على الاتفاق، الخميس. وأوضح: «حاولنا تجهيز أنفسنا خلال وقتٍ ضيقٍ، بينما حصل الخصم على وقتٍ أكبر للاستشفاء والتحضير». وأكمل: «سافرنا من الدمام إلى جدة، ووصلنا في وقتٍ متأخرٍ، ثم توجَّهنا إلى الرياض. هذه تفاصيلُ لا يعلم الكثيرون عنها».

وأكد المدرب تركيزه على وصول الفريق سنويًّا إلى دوري أبطال آسيا للنخبة.

ووجَّه حديثه للصحافيين: «أنتم تُقيِّمون الفريق من خلال المباراة فقط، لكنكم لا تعلمون ما حدث خلال الموسم، أو حتى خلال الأسبوع. هناك صعوباتٌ ومشكلاتٌ تواجهنا دائمًا».

وأشار إلى إجرائه تعديلًا وحيدًا على التشكيل الأساسي الذي هزم الاتفاق، واستدرك: «مع ذلك، يوجد تذبذبٌ في المستوى، وأنا جئت في فترةٍ لا تسمح لي بالتأقلم، أو بناء الفريق، بل تعلُّم الأخطاء، ومحاولة تصحيحها».

ورأى أن المسؤولية في أي نادٍ لا تقع على عاتق شخصٍ واحدٍ، بل على جميع العاملين فيه. وتابع: «جئنا خلال الموسم، والأمور لم تكن جيدةً، وحاولنا تصحيح الوضع».

وتطرَّق أيضًا إلى فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، وذكر أنها كانت «صعبةً جدًّا» بسبب رحيل لاعبين، وصفهم بـ «المهمِّين» خلالها، ثم تعرُّض المالي محمدو دومبيا، لاعب الوسط، والجناح الهولندي ستيفن بيرجوين إلى إصابتين بعد إغلاقها.

ولفت البرتغالي إلى خروج فريقه من كأس خادم الحرمين الشريفين بسبب «الحظ» أمام الخلود خلال نصف النهائي.