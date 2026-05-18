عمومية اتحاد القدم .. 44 عضوا يؤجلون تصويت التعديلات.. و 4 يغيبون

أجّل أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم، التصويت على تعديلات النظام الأساسي خلال الاجتماع الذي عقد في الرياض، الإثنين.

وبحسب ما رصدته «الرياضية» حضر اجتماع الجمعية العمومية العادية 45 عضوًا وغاب ممثلو 4 أندية هي النصر، العلا، هجر، القارة.

وأوضح ياسر المسحل، رئيس الاتحاد، خلال الاجتماع عن تقديم الأندية الأعضاء طلبًا بإتاحة فرصة ومزيد من الوقت، وتأجيل التصويت على التعديلات وهو الأمر الذي لا يمانعه مجلس الإدارة بشرط التصويت، إذ وافق 44 عضوًا على التأجيل، فيما امتنع العروبة عن التصويت.

وقال المسحل خلال الاجتماع :«حسب الطلبات التي وردتنا من الأندية كان أحد المقترحات التصويت على التعديلات، والطلب كان إتاحة وقت وتأجيلها ولا نمانع في مجلس الإدارة من تأجيلها وهذا الجانب يتطلب التصويت عليه.. واليوم فقط اعتماد تاريخ تأسيس الاتحاد بطلب من فريق التوثيق، خاصة أن اليوم يصادف تاريخ التأسيس الفعلي».

وشهد اتحاد القدم الساعات الماضية صراعًا أطاح بسمير المحمادي الأمين العام للمجلس بعد تسعة أشهر من تعيينه .

وأصدر مجلس الاتحاد بيانًا صحافيًّا، الأحد، أعلن فيه إقالة المحمادي، دون ذكر أسباب القرار.

ووفق مصدر رسمي، تحدَّث لـ «الرياضية» الإثنين، قدَّم المحمادي مشروع تعديلات على النظام الأساسي لصلاحيات رئيس الاتحاد السعودي، وشهد المشروع تجاذبات كثيرةً بين مؤيّد ورافض، انتهت بالرفض التام من الرئيس، والإطاحة بالمحمادي.

وكشف المصدر ذاته عن أن المشروع ينقل صلاحية الإشراف الكامل على المنتخبات السعودية من رئيس الاتحاد إلى الأمين العام، على أن يُقدِّم خطة عمل، يوافق عليها الرئيس والمجلس، وهو ما يعني إبعاد ياسر المسحل عن المنتخبات، وتحديد أدواره في الموافقة على الاستراتيجيات ومناقشتها.