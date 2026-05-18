قبل المونديال.. تركيا تجهّز إيران

غادر المنتخب الإيراني الأول لكرة القدم، إلى تركيا لخوض مباراة تجريبية أخيرة قبل التوجه إلى أمريكا، من أجل المشاركة في مونديال 2026، وذلك وفق ما أفادته وكالة «تسنيم» الإيرانية الإثنين.

وأصدرت الوكالة بيانًا صحافيًا، جاء فيه :«غادر المنتخب الإيراني لكرة القدم، صباح الإثنين إلى أنطاليا التركية، لخوض مباراة تجريبية أخيرة قبل التوجه إلى الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم 2026»

وأشار البيان إلى أن تشكيلة منتخب إيران ضمت 22 لاعبًا يلعبون في الدوري المحلي إضافة إلى الطاقم التدريبي.

فيما أوضح أمير قلعة نويي، مدرب المنتخب الإيراني، السبت الماضي، أن الفريق سيستكمل أيضًا إجراءات طلب تأشيرات الدخول إلى أمريكا أثناء وجوده في تركيا.

ويأمل الإيرانيون خوض مباراتين تجريبيتين في أنطاليا، لكن لم يؤكدوا حتى الآن سوى واحدة ضد جامبيا في 29 مايو الجاري، وفق سام مهدي زاده، الإيراني-الكندي الذي يترأس شركة تتولى تنظيم المباريات التجريبية للمنتخب الإيراني.

وقال مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم لوسائل إعلام، الخميس :«لم تصدر أي تأشيرات حتى الآن»، متوقعًا أن يخضع اللاعبون لإجراء أخذ بصمات الأصابع ضمن مسار طلب التأشيرة، معربًا في الوقت ذاته، عن رغبته في تفادي تنقل يتجاوز 450 كم بين أنطاليا وأنقرة لهذا الغرض.

والتقى ماتياس جرافستروم، الأمين العام للاتحاد الدولي للعبة «فيفا»، السبت الماضي، مسؤولي الاتحاد الإيراني في تركيا، واصفًا الاجتماع بالممتاز والبنّاء.

وعند وصول المنتخب الإيراني إلى أمريكا، سيقيم معسكره الرئيس في توكسون بولاية أريزونا، على أن يستهل مشواره في كأس العالم بمواجهة نيوزيلندا في لوس أنجليس 15 يونيو المقبل، قبل أن يلاقي بلجيكا في المدينة ذاتها، ثم مصر في سياتل، ضمن منافسات المجموعة السابعة.