العلا تستضيف أول نسخة من سباقات «ألترا جوبي» الصينية

تستعد العُلا لاستضافة أول نسخة دولية في تاريخ سباقات «ألترا جوبي»، إحدى أشهر وأعرق سلاسل سباقات التحمّل الخارجية في الصين، يناير المقبل، وفق ما نشرته وكالة الأنباء السعودية، الإثنين.

وتنطلق النسخة الحادية والعشرون من سباق «ألترا جوبي» الأصلي في صحراء جوبي خلال أكتوبر 2026، تليها نسخة «ألترا جوبي العُلا» خلال الفترة من 12 حتى 20 يناير 2027، في خطوة تُعد الأولى لإطلاق السباق خارج الصين منذ نشأته قبل 20 عامًا.

وتقع العُلا على بُعد نحو 300 كم شمال المدينة المنورة، وشكّلت عبر التاريخ محطة رئيسة على طريق البخور القديم، ثم على طرق الحج المؤدية إلى مكة المكرمة، وتروي تضاريسها قصة قرون من التبادل التجاري والثقافي، حيث عبرتها القوافل المحمّلة بالحرير والخزف الصيني نحو الجزيرة العربية، فيما كانت تنقل البخور العربي والسلع النفيسة إلى الصين، واليوم ستتحول هذه المسارات التاريخية إلى ميدان لتحديات التحمّل، يمر عبر الأودية الصحراوية والواحات والتكوينات الصخرية المهيبة التي تشتهر بها العُلا.

وخلال العقدين الماضيين، استقطبت السلسلة أكثر من 79 ألف مشارك، غالبيتهم من برامج ماجستير إدارة الأعمال والتعليم التنفيذي في أبرز كليات الأعمال العالمية، إلى جانب فرق الشركات وعدّائي المسافات الطويلة من مختلف أنحاء العالم، حيث يأتي التوسع إلى العُلا امتدادًا للرؤية التي تأسست عليها السلسلة، المتمثلة في بناء جسور التواصل بين الشعوب والثقافات عبر رياضات التحمّل.

وتقدم «ألترا جوبي العُلا» ست فئات متنوعة من السباقات، تشمل سباق الـ400 كم، وهو سباق متواصل يعتمد على استكشاف المسارات ذاتيًا والدعم الشخصي الكامل، إلى جانب فئة +A لمسافة 121 كم متواصلًا، المخصصة للعدّائين الأفراد دون توقف.

وتتضمن فئة A سباقًا لمسافة 121 كم على مدار أربعة أيام، وهو سباق جماعي لفرق تضم بين 3 و5 متسابقين، يُحتسب الترتيب فيه وفق «قاعدة احتساب المتسابق الثالث» بناءً على الزمن التراكمي لوصول ثالث عضو من الفريق في كل مرحلة، مع مراعاة العمر والجنس.

وتضم الفئات فئة B، التي تجرى على المسار ذاته ولكن بوتيرة فردية، إضافة إلى فئة C لمسافة 30 كم ليوم واحد، بوصفها تجربة صحراوية مفتوحة لجميع مستويات اللياقة، إلى جانب فئة الشباب لمسافة 90 كم على مدار ثلاثة أيام، وهي سباق عائلي متعدد الأجيال مخصص للشباب وعائلاتهم.

ومن المقرر فتح باب التسجيل للمشاركة في «ألترا جوبي العُلا 2027» خلال الأسابيع المقبلة، على أن تُنشر تفاصيل المسارات والجداول الزمنية ومتطلبات المشاركة عبر الموقع الإلكتروني.