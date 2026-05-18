الخميس.. إعلان قائمة الأخضر المونديالية

تترقب الجماهير السعودية، الخميس المقبل، إعلان قائمة المنتخب الأول لكرة القدم، المختارة من قبل اليوناني جورجيوس دونيس المدرب الجديد الذي حل بديلًا عن الفرنسي هيرفي رينارد، من أجل دخول المعسكر النهائي والأخير في الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا لنهائيات كأس العالم، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن اللاعبين الذين سيقع عليهم الاختيار، سيدخلون معسكرًا تجمعيًا في الرياض 25 مايو الجاري، على أن يخضعوا خلاله للفحوصات الطبية، ومن ثم المغادرة إلى أمريكا، لبدء التحضيرات الختامية المتضمنة خوض الأخضر، ثلاث مباريات تجريبية حددت مواعيد اثنتين منها، أمام الإكوادور 30 مايو، والسنغال 9 يونيو، على أن يعلن لاحقًا اسم المنتخب الثالث وموعد المباراة.

ويدشن الأخضر رحلته المونديالية السابعة، 15 يونيو المقبل أمام منتخب الأوروجواي، على أن يلتقي بعدها بستة أيام إسبانيا، ويختتم دور المجموعات بمواجهة الرأس الأخضر في 26 من الشهر ذاته.

وضمن الأخضر المشاركة في نهائيات كأس العالم، بعد أن تخطى الملحق الآسيوي، بعد فوزه على منتخب إندونيسيا 3ـ2، وتعادله مع العراق بنتيجة سلبية.

واحتل المنتخب السعودي في مجموعته الثالثة، المرتبة الثالثة بعد اليايان وأستراليا، واستطاع التأهل إلى المونديال في الملحق.