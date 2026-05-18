على الملعب الجديد.. «البرغوث» يضع بصمة الفوز الأول

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق إنتر ميامي الأمريكي الأول لكرة القدم، صباح الإثنين، هدفًا ومرر كرة حاسمة، ليقود فريقه إلى فوزه الأول على ملعبه الجديد، أمام بورتلاند تيمبرز، في المباراة المنتهية بنتيجة 2ـ0، ضمن منافسات دوري «أم أل أس».

وأربك النجم الأرجنتيني، صاحب الـ38 عامًا، دفاع تيمبرز طوال المباراة، مُذكِرًا بأنه لم يفقد شيئًا من قدراته، قبل أقل من 30 يومًا، على قيادته منتخب الأرجنتين للدفاع عن لقبها العالمي بمونديال 2026، المقرر في أمريكا، والمكسيك، وكندا.

وافتتح ميسي التسجيل في الدقيقة 30 بعدما كان خلف الهجمة الجماعية لحامل اللقب.

ومهد ميسي الكرة إلى الأوروجوياني لويس سواريز، الذي مررها بدوره إلى الفنزويلي تيلاسكو سيجوفيا، فحضرها الأخير بكعب القدم إلى النجم الأرجنتيني ليسددها في الزاوية البعيدة من مسافة قريبة.

وبعد 10 دقائق، انطلق الأرجنتيني الآخر رودريجو دي بول على الجهة اليمنى، قبل أن يمرر لميسي، الذي تبادل الكرة مع سواريز، ثم شق طريقه داخل منطقة الجزاء، متجاوزًا أربعة مدافعين، قبل أن يستخدم خارج قدمه اليسرى لتهيئة الكرة للألماني جيرمان بيرتيرامه، الذي تابعها بسهولة في الشباك.

وأهدر ميسي فرصًا لتعزيز النتيجة في الشوط الثاني، الذي كان أبطأ إيقاعًا من الأول، بينها تسديدة مقوّسة بقدمه اليسرى من خارج المنطقة مرت بمحاذاة القائم.

وتُعد المباراة الخامسة لإنتر ميامي على ملعبه الجديد «نو ستاديوم» الذي افتُتح باحتفالات كبيرة، أبريل الماضي.

وقبل هذا الفوز، شهد الملعب، الذي يتسع لـ27 ألف متفرج، ثلاثة تعادلات محبطة، إضافة إلى انهيار أمام أورلاندو سيتي 3ـ4 بعدما كان متقدمًا 3ـ0.

وعلى الرغم من المعاناة الأخيرة على أرضه، دفع الفوز بإنتر ميامي إلى صدارة المنطقة الشرقية، متقدمًا بنقطة واحدة على ناشفيل أس سي، الذي يملك مباراتين مؤجلتين.