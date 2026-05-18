الفتح.. باتنا يغادر إلى المغرب

تأكد غياب المغربي مراد باتنا، مهاجم فريق الفتح الأول لكرة القدم، عن مواجهة الخلود، في الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي، التي تلعب الخميس المقبل في الرس، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر أن إدارة النادي الأحسائي سمحت للمهاجم المغربي السفر إلى بلاده، للاطمئنان عن حالة والده الصحية، وغاب عن المشاركة أمام النجمة في الجولة الماضية، ولن يشارك في مباراة الخلود، لينهي موسمه مع فريقه.

ولعب المهاجم، الذي يبلغ من العمر 35 عامًا، مع فريقه الموسم الجاري في 32 مباراة، منها ثلاث مواجهات في كأس الملك، واستطاع تسجيل 10 أهداف، وصناعة ثمانية.

وبدأت رحلة باتنا الاحترافية مع الفتح، صيف 2020، لعب خلالها في 158 مباراة، سجل 60 هدفًا، وصنع 43، ونال 26 بطاقة صفراء، ويملك في رصيده بطاقتين حمراوين.