الثلاثاء.. القاهرة تحتضن قرعة أمم إفريقيا 2027

تحتضن القاهرة، العاصمة المصرية، في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، الثلاثاء، سحب قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا، المقررة نهائياتها العام المقبل في تنزانيا وأوغندا وكينيا.

ووزعت المنتخبات الـ48 المؤهلة لخوض التصفيات على أربعة مستويات، وغابت غانا، والرأس الأخضر، المتأهلتان إلى نهائيات كأس العالم 2026 هذا الصيف، عن المستوى الأول.

وضمن كل من «النجوم السوداء» و«القروش الزرقاء» مقعديهما في الحدث العالمي الذي تستضيفه أمريكا، وكندا والمكسيك بدءًا من 11 يونيو المقبل، بعدما أخفقا في بلوغ كأس أمم إفريقيا 2025.

وجرى تحديد التصنيفات استنادًا إلى تصنيف الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» الحالي، علمًا أن 10 من أصل 12 منتخبًا في المستوى الأول سبق لها إحراز لقب أكبر حدث رياضي في إفريقيا، ومن بينها المغرب الذي خسر نهائي 2025 أمام السنغال في الرباط قبل أن يعلن فائزًا باللقب بعد طعن قدمه إلى الاتحاد الإفريقي للعبة.

وكان العديد من لاعبي السنغال غادروا أرض الملعب بعد احتساب ركلة جزاء للمغرب، ثم عادوا لاحقًا، فأهدر إبراهيم دياس ركلة الجزاء، قبل أن يسجل بابي جاي.

ويحل منتخب غينيا، المدعّم بسيرهو جيراسي، هداف فريق بوروسيا دورتموند الألماني، من بين منتخبات التصنيف الثاني.

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني في تسع مجموعات إلى النهائيات، وسيكون المضيفون الثلاثة كينيا وتنزانيا وأوغندا حاضرين تلقائيًا في النهائيات المقررة من 19 يونيو إلى 17 يوليو 2027، لكنهم سيشاركون في التصفيات لاكتساب خبرة المباريات التنافسية.

ويعني وجود هذا الثلاثي أن منتخبًا واحدًا فقط سيتأهل من كل مجموعة منفصلة توضع فيها هذه المنتخبات.

وتلعب الجولتان الأولى والثانية من التصفيات في 21 سبتمبر و6 أكتوبر المقبلين، والثالثة والرابعة في 9 و17 نوفمبر المقبل، والخامسة والسادسة الأخيرة في 22 و30 مارس 2027.

وجاء في المستوى الأول، المغرب، السنغال، نيجيريا، الجزائر، مصر، كوت ديفوار، تونس، الكاميرون، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مالي، جنوب إفريقيا، بوركينا فاسو، في المستوى الثاني، الرأس الأخضر، غانا، غينيا، الجابون، أوغندا، أنجولا، بنين، زامبيا، موزمبيق، مدغشقر، غينيا الاستوائية، جزر القمر، وفي المستوى الثالث، كينيا، ليبيا، تنزانيا، النيجر، موريتانيا، جامبيا، السودان، سيراليون، ناميبيا، توجو، مالاوي، رواندا، وفي المستوى الرابع والأخير، زيمبابوي، غينيا بيساو، الكونغو برازافيل، جمهورية إفريقيا الوسطى، ليبيريا، بوروندي، إثيوبيا، ليسوتو، بوتسوانا، جنوب السودان، إريتريا، الصومال.