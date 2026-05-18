القدية و«جوجل كلاود» تعاون جديد في الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة القدية للاستثمار و«جوجل كلاود»، الإثنين، عن توسّع كبير في تعاونهما لإنشاء البنية الرقمية الأساسية لأحد أكبر المشاريع الترفيهية في العالم.

وستستفيد القدية من تقنيات «جوجل كلاود» لتشغيل وجهة ترفيهية عملاقة، من خلال شركة Master Works بصفتها الشريك الاستراتيجي للتكامل.

وفي حين أصبحت الوجهات الرئيسة، مثل متنزه «Six Flags مدينة القدية»، و«أكواريبيا»، مفتوحة الآن أمام الزائرين، تواصل مدينة القدية، التي تمتد على مساحة 360 كيلومترًا مربعًا، وتضم أكثر من 20 حيًا، توسّعها لتتضمن ملاعب رياضية احترافية، ومناطق ألعاب، ومرافق ثقافية وفنية، ضمن منظومة ترفيهية ذكية وموحدة.

وستعتمد القدية على تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي من «جوجل كلاود» كونه محرّكًا رقميًا لعمليات المدينة، بما يوفر رؤى فورية حول مراحل البناء، وأنماط الطلب لدى الزائرين، وكفاءة العمليات التشغيلية في الوقت الحقيقي.

وستتمكن القدية من العمل بصفتها مدينة ذكية متكاملة تستجيب بشكل فوري، مع تقليص زمن الحصول على الرؤى من أسابيع إلى دقائق.

وقال عبد الرحمن العلي، الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات في شركة القدية للاستثمار: «إن هذا التعاون يهدف إلى تقديم تجربة رقمية سلسة تربط مدينة القدية بمحفظتنا الترفيهية المتنامية على مستوى السعودية، ومن خلال الجمع بين تقنيات جوجل كلاود وخبرة Master Works في التكامل، نعمل على بناء أساس قوي قائم على البيانات، يحوّل مشروعًا بهذا الحجم إلى واقع ذكي وقابل للإدارة لكل من المشغلين والزائرين».

من جانبه، أوضح عبد الرحمن الذهيبان، المدير العام لـ«جوجل كلاود» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، أنه من خلال دمج البنية التحتية العالمية واسعة النطاق لـ«جوجل كلاود»، وأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، ضمن عملياتها، تعمل القدية على بناء أساس يحوّل البيانات الضخمة إلى رؤى قابلة للتنفيذ، وتوفر منظومة الذكاء الاصطناعي المتكاملة الابتكار اللازم لتقديم تجربة مستخدم رائدة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة الرقمية في جميع جوانب هذا المشروع، وبما يتماشى مع طموحات رؤية السعودية 2030.

وبصفتها الشريك الاستراتيجي للتكامل في المشروع، تضمن شركة Master Works تنفيذ هذه الحلول العالمية بسلاسة، وبناء بنية تحتية متكاملة ومرنة قادرة على تشغيل هذا النظام الترفيهي الضخم بكفاءة عالية.