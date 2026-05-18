اتحاد الجمباز يرفع القيود على لاعبي روسيا وبيلاروسيا

قرر الاتحاد الدولي للجمباز، الإثنين، رفع كافة القيود المفروضة على لاعبي روسيا وبيلاروسيا، والمقررة منذ عام 2022.

وأعلن الاتحاد الدولي قراره عبر بيان صحافي مقتضب، لم يوضح خلاله التفاصيل بشأن آلية تنفيذ القرار.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية «تاس» أن الاتحاد الروسي للجمباز أوضح أنه سيتم السماح للاعبيه بالمشاركة مجددًا في المنافسات بالزي الرسمي وعلم روسيا ونشيدها الوطني، بعدما كان يسمح لهم بالمشاركة رياضيين محايدين منذ عام 2024.

وفي أوائل مايو الجاري، رفعت اللجنة الأولمبية الدولية كافة العقوبات المفروضة على لاعبي بيلاروسيا، علمًا أن القيود تبقى سارية حتى الآن على رياضيي روسيا. ومنعوا لاعبي الدولتين من المشاركة في العديد من الرياضات.

وفي الأولمبياد الشتوي، فبراير الماضي، سمحت اللجنة الأولمبية الدولية للاعبين الروس والبيلاروس، بالمنافسة محايدين، بينما شاركوا تحت أعلام بلادهم في دورة الألعاب البارالمبية الشتوية.