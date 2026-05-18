الخلود يستغني عن ندورام و جيومبر

تتجه إدارة نادي الخلود إلى الاستغناء عن خدمات الثنائي الفرنسي كيفن ندورام، و السلوفاكي نوربرت جيومبر، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بحسب ما كشفته لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وطبقًا للمصادر ذاتها سيتخذ القرار النهائي في قرار رحيل الثنائي بعد نهاية الموسم الجاري.

وانتقل ندورام لاعب الوسط «30 عامًا» إلى صفوف الخلود صيف 2024 قادمًا من ميتز الفرنسي وشارك مع الخلود إجمالًا في 56 مباراة، فيما لعب الموسم الجاري 26 مباراة سجل خلالها هدفًا وصنع مثله.

فيما لعب المدافع السلوفاكي «33 عامًا» 67 مباراة مع الخلود منذ انتقاله صيف الموسم الماضي قادمًا من ساليرنيتانا الإيطالي.

وضمن الخلود البقاء في دوري روشن السعودي إذ جمع في رصيده 32 نقطة جعلته في المركز 14 قبل الجولة الأخيرة من المسابقة، كما وصل الفريق القصيمي إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والذي خسره أمام الهلال.