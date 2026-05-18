بعد 23 موسما.. كارفاخال يترك الريال

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، الإثنين، رحيل داني كارفاخال، قائد الفريق الأول لكرة القدم، عن صفوف الملكي، بنهاية الموسم الجاري.

وأصدر النادي المدريدي بيانًا صحافيًا عبر موقعه الرسمي، جاء فيه: «اتفقنا مع كارفاخال على إنهاء مسيرة رائعة لاعبًا مع النادي بنهاية الموسم الجاري، ونحن ممتنون له كثيرًا، ونقدره بصفته أحد أكبر أساطير ريال مدريد وكرة القدم العالمية، نتمنى كل التوفيق لكارفاخال وعائلته في المرحلة الجديدة من حياته، وسننظم له حفلًا في آخر مباراة سيخوضها مع الفريق ببطولة الدوري على ملعب سانتياجو برنابيو».

وقال فلورنتينو بيريز، رئيس مجلس إدارة نادي ريال مدريد ضمن البيان: «كارفاخال أسطورة ورمز لريال مدريد وأكاديميته، ستبقى صورته إلى جانب الأيقونة ألفريدو دي ستيفانو، وهما يضعان حجر الأساس لمدينة ريال مدريد، محفورة في قلوب جماهيرنا وفي تاريخ نادينا، والتزم كارفاخال دائمًا بقيم النادي، وسيبقى ريال مدريد بيته دائمًا».

وأشار البيان إلى أن كارفاخال يبقى أحد اللاعبين الخمسة الذين فازوا بلقب دوري أبطال أوروبا ست مرات، وكان ركيزة مهمة في فترة ذهبية في تاريخ الفريق.

وانضم كارفاخال إلى ريال مدريد عام 2002، وارتدى قميص الفريق مدة 23 موسمًا، بواقع 10 بين صفوف الناشئين والشباب، و13 موسمًا مع الفريق الأول.

وحقق المدافع المخضرم بقميص الريال 27 لقبًا بواقع ستة في دوري أبطال أوروبا، وستة في كأس العالم للأندية، وخمسة في كأس السوبر الأوروبي، وأربعة في الدوري الإسباني، ولقبين في كأس ملك إسبانيا، وأربعة في كأس السوبر الإسباني.

واختير كارفاخال في التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبًا في العالم لعام 2024 من الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» والاتحاد الدولي للاعبين المحترفين «فيفبرو»، وفاز بجائزة أفضل لاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا في العام ذاته، بعد تسجيله هدفًا.

ولعب كارفاخال 450 مباراة مع ريال مدريد، سجل خلالها 14 هدفًا.

ودوليًا، ارتدى قميص منتخب إسبانيا في 51 مباراة، أسهم خلالها في التتويج بلقبي دوري أمم أوروبا 2023، وأمم أوروبا يورو 2024.