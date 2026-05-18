دي جانانتونيو يخطف اللقب الأول

تُوِّج فابيو دي جانانتونيو، سائق دوكاتي، بلقب جائزة كاتالونيا الكبرى للدراجات النارية «موتو جي بي» في يوم شهد حوادث عدة.

وقال دي جانأنتونيو، بعد الفوز: «سعيد جدًا. لكن قبل كل شيء كنت قلقًا للغاية على كافة السائقين الذين تعرضوا لحوادث، لم يكن السباق سهلًا على الجميع. آمل حقًا أن يكون أليكس ماركيس بخير. كنا محظوظين، نعرف أن رياضتنا مذهلة. نحاول تقديم عرض رائع، نحن بشر ونحن في خطر».

وأصيب دي جانأنتونيو في يده خلال الحادث الأول المروّع، لكنه تعافى ليحقق فوزه الأول في موتو جي بي منذ ثلاثة أعوام.

وكان ماركيس، الذي فاز بجائزة كاتالونيا الكبرى العام الماضي، وأحرز سباق السرعة السبت، يضغط على المتصدر أكوستا عندما وقع الحادث.

وفقد أكوستا السرعة بسبب مشكلة تقنية، فاصطدم ماركيس بدراجته وانحرف خارج الحلبة قبل أن يتعرض لحادث مروّع نُقل على إثره إلى المستشفى.

ورُفع العلم الأحمر مرتين خلال السباق، الأولى بعد أن تعطلت دراجة الإسباني بيدرو أكوستا واصطدم به ماركيس، ما أدى إلى تدمير دراجته من فريق دوكاتي ـ جريزيني في حادث مروّع.

وأكد فريق جريسيني لاحقًا خلال بيان صحافي على أن ماركيس تعرّض لكسور في إحدى فقرات العنق وفي عظمة الترقوة اليمنى، مضيفًا: «سيخضع لعملية جراحية اليوم على يد الفريق الطبي في مستشفى كاتالونيا العام».

وفي المنعطف الأول بعد إعادة الانطلاق، سقط الفرنسي يوهان زاركو، فرفع العلم الأحمر مجددًا، قبل استئناف السباق مع تبقي 12 لفة.

وانطلق أكوستا من المركز الأول وبقي في الصدارة حتى انتزع دي جانأنتونيو الصدارة قبل لفتين من النهاية، متجاوزًا الإسباني خوان مير ومواطنه فيرمين ألديجير أكوستا، الذي تعرّض بعدها لحادث قبل النهاية بقليل إثر اصطدامه من قبل الياباني آي أوجورا.

وأوضح منظمو السباق أن مير الذي أنهى السباق ثانيًا، وعددًا من السائقين الآخرين يخضعون للتحقيق بشأن لوائح ضغط الإطارات، فيما أكمل ألديجير منصة التتويج.

وعانى الإيطالي ماركو بيتسيكي، متصدر الترتيب العام، طوال عطلة نهاية الأسبوع، لكنه تمكن من توسيع أفضليته بعدما تعرض أقرب ملاحقيه مارتين لحادثه الخامس في نهاية الأسبوع.

وأخرج الإسباني راوول فرنانديس مارتين من السباق بعد محاولة تجاوز من الداخل، ما سمح لبيتزيكي الذي حل سادسًا، بتوسيع الفارق إلى 13 نقطة.