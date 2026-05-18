النصر.. الرباط الصليبي يحاصر الغنام

أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها سلطان الغنام، الظهير الأيمن لفريق النصر الأول لكرة القدم، احتمالية تعرضه لقطع جزئي في الرباط المتصالب الأمامي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن الغنام خضع لكشف بالأشعة في أحد المراكز الطبية المختصة تبين من خلاله وجود اشتباه بتعرضه لقطع جزئي في الرباط، على أن يجري فحوصات طبية إضافية مع استشارة الطبيب المعالج، بعض الأطباء المختصين، ما إذا كانت نوعية الإصابة تتطلب تأهيلًا أو إجراء عملية جراحية عاجلة.

وبيّن المصدر أن الغنام بعد استشارة البرتغالي كارلوس ميجيل طبيب النادي، يتجه إلى إجراء عملية عاجلة، على أن يخضع بعدها لفترة تأهيل لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

وسقط الغنام «32 عامًا» على أرض ملعب «الأول بارك» قبل نهاية المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا 2، أمام جامبا أوساكا، والذي توج باللقب بعد فوزه 1ـ0، ونقل بعدها للعلاج، وعاد واستكمل المباراة.

وانضم الغنام إلى القطب العاصمي في صيف 2018 قادمًا من النادي الفيصلي لمدة 5 مواسم، وفي أكتوبر 2023 مددت إدارة النادي عقد اللاعب حتى 2028.

وارتدى الغنام القميص الأصفر في 292 مباراة، سجل خلالها 14 هدفًا، وصنع 42، وفي الموسم الجاري، شارك في 45 مباراة بمجموع يصل إلى 2441 دقيقة، لم يسجل وصنع هدفين، ونال 5 بطاقات صفراء.