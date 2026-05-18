«كسر القدم» يُبعد لوبيز عن صفوف إسبانيا

يغيب فيرمين لوبيز، لاعب فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، عن صفوف منتخب «لا روخا»، في نهائيات كأس العالم 2026، بعدما شخّص ناديه الكاتالوني، الإثنين، إصابته بكسر في القدم، يتطلب تدخلًا جراحيًا.

وأصدر برشلونة بيانًا صحافيًا، جاء فيه: «تعرض فيرمين لوبيز، لاعب الفريق الأول، إلى كسر في مشط القدم اليمنى خلال مباراة الأمس. وسيخضع اللاعب لعلاج جراحي».

وكان من المرجح أن يستدعي لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا، اللاعب البالغ 23 عامًا إلى صفوف المنتخب للمشاركة في البطولة المقررة هذا الصيف في أمريكا، وكندا، والمكسيك.

وتعرّض لوبيز إلى الإصابة خلال فوز برشلونة، بطل الدوري للعام الثاني تواليًا، على ريال بيتيس 3ـ1، الأحد الماضي، في المرحلة الـ 37 قبل الأخيرة.

وأصبح لوبيز عنصرًا أساسيًا في صفوف برشلونة خلال الموسمين الماضيين، ولديه سبع مشاركات دولية مع منتخب إسبانيا.