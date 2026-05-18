العازمي لـ«الرياضية»: حبيب رمز المحاورة.. ونعيش عصرنا الذهبي

أكد لـ«الرياضية» محمد العازمي، شاعر المحاورة المعروف، أن فن «القلطة» يعيش عصره الذهبي في الوقت الراهن.

وقال العازمي: «المحاورة تعيش أجمل أوقاتها ونشكر وزارة الثقافة والهيئات المهتمة بالموروث من خلال الدعم في التنظيمات الرسمية التي كانت في مهرجان الفنون التقليدية الشهر الماضي، وفن السامر والمحاورة في ساحة العدل حاليًا».

وأوضح العازمي أن عودة حبيب العازمي إلى الساحة من جديد أمر إيجابي للمحاورة.

وأضاف: «حبيب رمز من رموز المحاورة وشاعرها الأول في الساحة ولا يوجد له منافس وسعداء بعودته من خلال المناسبات الرسمية التي تنظمها الجهات الحكومية».

وبيّن العازمي أن الشاعر يحضر الفكرة قبل حضوره إلى ساحة المحاورة مشيرًا إلى أن التحضير يساعده على التألق والإبداع.

ووصف الشاعر السعودي الجيل الحالي في المحاورة بالمبدعين. وقال: «كل وقت له جيله، والمحاورة مرت منذ انطلاقتها بأجيال وراء أجيال، واليوم نعيش جيلًا قويًّا مليئًا بالتميز والإبداع وانتشارًا واسعًا وصل للعالمية وهذا عامل إيجابي يسجل لهذا الجيل».

وطالب العازمي المهتمين في فن المحاورة بالابتعاد عن الموضوعات المشحونة ونقبل الأبيات المليئة بالإبداع في «السوشال ميديا».