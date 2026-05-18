أبها.. هداف «يلو» أولى خطوات «روشن»

بدأت إدارة نادي أبها رسم الاستراتيجيات الخاصة بإعداد وتجهيز الفريق الأول لكرة القدم، قبل الدخول في منافسات الموسم الرياضي الجديد في دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن أولى الخطوات التي وضعتها إدارة النادي الجنوبي والتي يترأسها سعد الأحمري، استهداف الإبقاء على الهولندي سيلا سو، مهاجم الفريق، والمتوج بلقب هداف دوري «يلو» لموسم 205ـ2026، معتمدة على تقرير الجهاز الفني بقيادة الكرواتي دامير بوريتش.

وأسهم سيلا برفقة زملائه اللاعبين في صعود الفريق إلى دوري «روشن» عقب تحقيقه لقب دوري الدرجة الأولى، وخطف لقب هداف المسابقة بعد تسجيله 27 هدفًا.

ولعب الهولندي «29 عامًا»، مع فريقه 34 مباراة منها مواجهة واحدة في مسابقة كأس الملك، واستطاع تسجيل 27 هدفًا، وصناعة 6 أهداف، ونال بطاقة صفراء وحيدة.

ووقع المهاجم ذو الأصول السنغالية مع النادي الجنوبي في أكتوبر الماضي قادمًا من نادي النجمة، فيما تبلغ قيمته السوقية 750 ألف دولار، وفق «ترانسفير ماركت».