بعد غياب 20 عاما.. «المدفعجية» يقتربون من حسم «البريميرليج»

يواجه فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم منافسه بيرنلي، مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ 37 من «البريميرليج» 2025ـ2026، إذ يطمح رجال المدرب مايكل أرتيتا في الاقتراب أكثر من حسم اللقب الموسم الجاري.

ويحتل أرسنال صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 79 نقطة، من خلال فوزه في 24 مباراة، وتعادله 7 إضافة إلى 5 هزائم، وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 77 نقطة.

ويحتاج فريق أرسنال لـ6 نقاط من أجل تحقيق الفوز بلقب الدوري الإنجليزي، من دون النظر إلى نتائج منافسه السيتي، لذلك فإن «المدفعجية» سيحققون لقب «البريميرليج» رسميًا، في حال الفوز على بيرنلي في الجولة 37، ثم كريستال بالاس في الجولة الـ 38، حتى إذا انتصر الوصيف السماوي في آخر مباراتين.

أما في حال فوز أرسنال في مباراة وتعادله في الأخرى، فإنه سيتساوى مع السيتي في حال فوزه بالمباراتين، لذلك سيكون حسم اللقب وفق فارق الأهداف بين الفريقين، بحسب قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز، علمًا أن فارق الأهداف الآن من مصلحة السيتي بفارق هدف واحد فقط عن أرسنال.

أما في حال تعثر أرسنال بالخسارة سواء أمام بيرنلي أو كريستال بالاس، فإنه سيخسر لقب الدوري الإنجليزي فعليًا، في حالة فوز مانشستر سيتي بآخر مباراتين، من دون النظر إلى الأهداف.

ويُمكن لأرسنال حسم لقب الدوري في الجولة الـ 37، إذا فاز على بيرنلي بأيّ نتيجة، فيما فشل السيتي في تحقيق الفوز على بورنموث في الجولة ذاتها، لذلك سيتصدر أرسنال بفارق أكثر من 3 نقاط قبل الجولة الـ 38، ما يمكنه حسم اللقب.

ويقود المدرب الإسباني مايكل أرتيتا أرسنال منذ 2019، بعد أن عمل من قبل مساعدًا ضمن الطاقم الفني لمواطنه بيب جوارديولاـ في مانشستر سيتي.

ومنذ توليه تدريب أرسنال، لم يحقق أرتيتا لقب الدوري الإنجليزي حتى الآن، مكتفيًا بتحقيق لقب كأس إنجلترا 2020، بعد الفوز في المباراة النهائية على تشيلسي، كما توج بلقب كأس الدرع الخيرية مرتين 2020 و2023.

أما بالنسبة لأرسنال، فلم يفز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز منذ أكثر من 20 عامًا، إذ توج باللقب للمرة الأخيرة 2004، تحت قيادة الفرنسي أرسين فينجر، علمًا أنه حقق لقب الدوري الإنجليزي ككل 13 مرة تاريخيًا.

ويُدين أرسنال بالكثير لعدد من اللاعبين الموسم الجاري في بطولة «البريميرليج»، يتقدمهم المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس، الذي سجل 14 هدفًا حتى الآن في الدوري، بجانب إيزي الذي أحرز 7 أهداف، والإنجليزي بوكايو ساكا الذي سجل 7 وصنع 6 أهداف، فيما سجل زميله البلجيكي تروسارد 6 أهداف حتى الآن.

ويُعد دفاع أرسنال هو الأفضل في «البريميرليج»، بقيادة الثنائي جابرييل، ووليم صليبا، إضافة إلى تعملق الإسباني دافيد رايا، حارس المرمى في الحفاظ على نظافة شباكه خلال 18 مباراة حتى الآن.

واستفاد أرتيتا كثيرًا من قوة فريقه في تنفيذ الركنيات والكرات الثابتة، إذ سجل أرسنال 27 هدفًا من ركلة ثابتة الموسم الجاري، منها 17 هدفًا من الركنيات مباشرة.

يُذكر أن دفاع أرسنال هو الأقوى الموسم الجاري، بعد أن تلقت شباك الفريق 26 هدفًا فقط خلال 36 مباراة.