كونسيساو يرفض إراحة الاتحاديين

أبلغ البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، اللاعبين بالحضور إلى مقر النادي من أجل أداء تدريبات استشفائية واسترجاعية للاعبين الأساسيين الذين شاركوا أمام الشباب، الأحد، بسبب ضيق الوقت، قبل المواجهة الأخيرة أمام القادسية، الخميس المقبل، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته أن كونسيساو يهدف إلى تجهيز الفريق للخروج بنتيجة إيجابية في المواجهة التي يحتضنها ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، لضمان مقعد في ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة، الموسم المقبل، في ظل التنافس النقطي مع التعاون الذي يلعب أمام الحزم.

ويكفي الاتحاد «55 نقطة»، لضمان المركز الخامس، الحصول على نقطة وحيدة أمام القادسية، بغض النظر عمّا تؤول إليه نتيجة التعاون، منافسه على المقعد «53 نقطة»، لتفوقه في المواجهات المباشرة في حال التعادل نقطيًا.

وتعرض الاتحاد لخسارة أمام الشباب في المواجهة المؤجلة من الجولة 28، بنتيجة 3ـ2.

وضمن أصحاب المراكز من الأول حتى الثالث مقاعد مباشرة في بطولة النخبة، على أن يخوض أصحاب المركزين الرابع والخامس «ملحق النخبة»، ويشارك صاحب المركز السادس في بطولة دوري أبطال آسيا 2.

وينتظر أن يدخل القطب الغربي مواجهة القادسية كامل العدد في ظل سلامة قائمته من أي إيقافات.