الهلال.. اختبارات تحدد عودة بنزيما

يخضع الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، إلى اختبارات قياسية لمعرفة إمكانية مشاركته من عدمها في المواجهة الأخيرة والحاسمة أمام الفيحاء، التي تلعب في مدينة المجمعة الرياضية، الخميس، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن أمر مشاركة بنزيما لم يحسم حتى الآن، على أن تحدد نتيجة الاختبارات مشاركته من عدمها في المباراة.



وعانى بنزيما من إصابة في العضلة الضامة، تعرض لها خلال مشاركته في «الديربي»، الثلاثاء الماضي، أمام النصر، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1ـ1، إذ اضطر الإيطالي سيموني إنزاجي إلى استبداله بالبرازيلي ماركوس ليوناردو عند الدقيقة 69 من زمن المباراة.

ومن المنتظر أن يفتح إنزاجي، مساء الإثنين، ملف المواجهة الأخيرة أمام الفيحاء، من خلال فرض تمارين استشفائية وعلاجية للاعبين الأساسين الذين شاركوا في مواجهة نيوم الماضية، التي انتهت 2ـ0، على أن يكمل المران بتدريبات تكتيكية وفنية.

ويحتاج الهلال، صاحب المركز الثاني بـ«81 نقطة»، للتتويج بلقب دوري روشن السعودي، إلى الفوز فقط على الفيحاء، شريطة تعادل أو خسارة النصر المتصدر «83 نقطة» أمام ضمك، في المباراتين اللتين تلعبان في توقيت واحد.