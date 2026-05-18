قبل المواجهة بساعات.. الأهلي يطير إلى الخليج

قرر الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، المغادرة إلى مدينة الدمام، ظهر الأربعاء، استعدادًا للمواجهة الأخيرة في الجولة الـ 34 من دوري روشن السعودي، التي تجمعه بمضيفه الخليج، عند الـ 09:00 من مساء اليوم ذاته، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته أن يايسله يتجه إلى الاعتماد على الأجانب الثمانية الذين شاركوا أمام الخلود في المواجهة الماضية والتي كسبها 3ـ0، على أن يحدد القائمة النهائية التي ستغادر إلى الدمام بعد نهاية التدريب الأخير، الثلاثاء، والذي يحتضنه مقر النادي في جدة.

ودخل يايسله مباراة الخلود بتشكيلة مكونة من: السنغالي إدوارد ميندي في حراسة المرمى، وأمامه علي مجرشي والتركي ميريح ديميرال، و البرازيلي روجر إيبانيز، والبلجيكي ماتيو دامس، والإيفواري فرانك كيسيه، وزياد الجهني، والفرنسي إينزو ميو، والجزائري رياض محرز، وصالح أبو الشامات، والإنجليزي إيفان توني.

وضمن الأهلي المركز الثالث في قائمة ترتيب دوري «روشن»، إذ يملك في رصيده 78 نقطة، وفي حال الفوز سيرتفع رصيده إلى 81 نقطة، على أن يحدد فارق الأهداف مركزه النهائي في حال خسر الهلال مواجهته الأخيرة أمام الفيحاء.