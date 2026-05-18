من هم أعضاء الجمعية العمومية في اتحاد كرة القدم؟

تضم الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم 49 عضوًا، يمثلون الأندية في الدرجات المختلفة لمسابقات الاتحاد.

وعقد اتحاد الكرة السعودي، الإثنين، اجتماعه العادي لجمعيته العمومية في الرياض، بحضور 45 عضوًا، وغياب أربعة أعضاء، لمناقشة تعديلات النظام الأساسي.

وتعرف الجمعية، بحسب موقع الاتحاد، بأنها الاجتماع الذي يضم جميع أعضاء الاتحاد، ويعقد بشكل عادي أو غير عادي، وتمثل الهيئة التشريعية والسلطة العليا للاتحاد، ولها سلطة إصدار القرارات، وتعد قراراتها نافذة وملزمة، ويتم تشكيلها وفق الأحكام الواردة في النظام الأساسي، وتكون اجتماعاتها إما عادية أو غير عادية، والفرق الجوهري بين اجتماع الجمعية العادية وغير العادية يتمثل في طبيعة المواضيع والقرارات المطروحة، فالأولى مخصصة للأعمال الروتينية والدورية، وتُعقد بصفة منتظمة، بينما الثانية مخصصة للقرارات المصيرية والاستثنائية أو الطارئة.

تتألف الجمعية العمومية لاتحاد القدم من 49 عضوًا، على النحو التالي: 18 عضوًا يمثلون أندية الدرجة الممتازة، وممثل واحد لكل نادٍ، و10 أعضاء يمثلون أندية الدرجة الأولى أصحاب المراكز العشرة الأولى في آخر موسم رياضي منتهٍ يسبق اجتماع الجمعية العمومية، و10 أعضاء يمثلون أندية الدرجة الثانية أصحاب المراكز العشرة الأولى في آخر موسم رياضي منتهٍ يسبق اجتماع الجمعية العمومية، وثمانية أعضاء يمثلون أندية الدرجة الثالثة أصحاب المراكز الثمانية الأولى في آخر موسم رياضي منتهٍ يسبق اجتماع الجمعية العمومية، وثلاثة أعضاء يمثلون أندية الدرجة الرابعة، وهم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في آخر موسم.