اتحاد ركوب الأمواج يوقع اتفاقية مع أكواريبيا

أعلن الاتحاد السعودي لركوب الأمواج عن توقيع اتفاقية تعاون مع أكواريبيا «القدية» الإثنين.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم وتطوير رياضة ركوب الأمواج في السعودية، وتمكين المواهب من ممارسة اللعبة، وتطوير مهاراتهم في بيئة احترافية داخل متنزه أكواريبيا «القدية».

ووقع الاتفاقية براين ماكامر، رئيس متنزه أكواريبيا «القدية»، ومحمد النمر، رئيس الاتحاد السعودي لركوب الأمواج.

ويسعى الطرفان من خلال الاتفاقية إلى تطوير منظومة رياضة ركوب الأمواج محليًا، عبر توفير فرص تدريب وتنافس احترافية تسهم في إعداد وتأهيل الرياضيين السعوديين للمشاركة في البطولات الإقليمية والدولية، إلى جانب بناء مجتمع محلي ممارس وداعم لهذه الرياضة، وتعزيز ثقافة الرياضات البحرية بين فئة الشباب، ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحويل العاصمة الرياض إلى وجهة مميزة للرياضات البحرية، وتفتح آفاقًا رياضية واستثمارية جديدة أسوة بالمدن الساحلية المشهورة بالرياضات البحرية.

وتشهد الشراكة إطلاق أول مسبح أمواج صناعية بتقنيات متقدمة في السعودية داخل متنزه أكواريبيا «القدية» غرب الرياض، بما يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية للرياضات المائية والترفيهية، ويوفر تجربة عالمية المستوى للرياضيين والزوار على حد سواء.

وأكد النمر، رئيس اتحاد ركوب الأمواج، أن الاتفاقية ثمرة لتعاون وتنسيق نوعي مع متنزه أكواريبيا «القدية»، وقال: «تمثل الاتفاقية خطوة مهمة في مسيرة تطوير رياضة ركوب الأمواج في السعودية، ونعمل من خلال هذه الشراكة النوعية مع أكواريبيا في القدية على توفير بيئة احترافية تُمكّن المواهب السعودية من ممارسة وتطوير مهاراتهم، وفق أعلى المعايير العالمية، ونطمح إلى بناء مجتمع محلي نشط لهذه الرياضة، وإيجاد فرص حقيقية للأجيال القادمة للمنافسة والوصول إلى المحافل الإقليمية والدولية».

وسيشهد يونيو المقبل استضافة أول بطولة محلية لركوب الأمواج في متنزه أكواريبيا، بمشاركة عدد من الرياضيين والمواهب السعودية الصاعدة، في خطوة تستهدف اكتشاف وتطوير جيل جديد من محترفي رياضة ركوب الأمواج في السعودية.