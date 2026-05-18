اتحادي يقود الرأس الأخضر أمام السعوديين

كشف منتخب الرأس الأخضر الأول لكرة القدم، رسميًا الإثنين، عن قائمته المشاركة في كأس العالم المقبلة، والتي تواجه نظيره السعودي ضمن ثالث جولات المجموعة الثامنة.

وضمّت القائمة، المؤلَّفة من 26 اسمًا، 3 حراس مرمى، و9 مدفعين، و6 لاعبين في الوسط، و8 في الهجوم.

ولم يستعِن الرأس الأخضر، المتأهِّل للمرة الأولى إلى المونديال، لاعبين من دورياتٍ عربية، باستثناء المدافع ديني من فريق البطائح الإماراتي.

وعلى مستوى الخط الأمامي، استدعى المدرب بوبيستا مواطنَهُ جاري رودريجيز، جناح الاتحاد السعودي سابقًا وأبولون ليماسول القبرصي حاليًا.

وانضم رودريجيز إلى الاتحاد مطلع 2019، وارتدى قميصه حتى نهاية موسم 18ـ 2019، ثم أعير موسمًا إلى فنربخشة التركي، وعاد إلى الفريق السعودي في صيف 2020 ومثّله موسمًا آخر، قبل أن يغادره مطلع موسم 21ـ 2022 إلى أولمبياكوس اليوناني.

ولعِب جناح الرأس الأخضر، البالغ من العمر 35 عامًا، 31 مباراةً مع «النمور»، أحرز خلالها 5 أهداف وصنع 8، وهو دوليّ منذ 2013، دافع عن ألوان منتخب بلاده في 58 مباراة، وأحرز 9 أهداف.

ويواجه الرأس الأخضر، المتأهِّل من قارة إفريقيا، المنتخب السعودي في 27 يونيو، ضمن ثالث جولات المجموعة الثامنة من المونديال، التي تضم أيضًا إسبانيا وأوروجواي.

وتنطلق البطولة في 11 يونيو وتستمر حتى 19 يوليو، ويخوضها 48 منتخبًا، على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.