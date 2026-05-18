محافظ الأحساء يكرم هجر بعد الصعود

كرّم الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء، الإثنين، نادي هجر بمناسبة صعود الفريق الأول لكرة القدم إلى دوري «يلو» للدرجة الأولى.

وشهد التكريم حضور عبد اللطيف العرادي، مدير مكتب وزارة الرياضة في الأحساء، و حمد العريفي، رئيس نادي هجر، وأعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب الجهازين الفني والإداري ولاعبي الفريق.

وهنأ محافظ الأحساء إدارة النادي ومنسوبيه بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن ما يشهده القطاع الرياضي من تطور وتمكين يأتي امتدادًا للدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ بما يعزز كفاءة المنظومة الرياضية ويرفع إسهامها في التنمية الوطنية، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ودعمًا لمسيرة تحسين جودة الحياة.

وأشار سعود بن طلال إلى أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد وتكامل الجهود لتحقيق المزيد من المنجزات، مبينًا أن تمكين الأندية والمواهب الرياضية يمثل استثمارًا حقيقيًا في طاقات الشباب، ويسهم في بناء جيل رياضي واعد قادر على المنافسة.

وأكد محافظ الأحساء أن الدعم المتواصل لأندية المحافظة، إلى جانب المتابعة المستمرة، أسهما في تطوير المشهد الرياضي وتمكين الأندية من تعزيز تنافسيتها وتحقيق إنجازات نوعية على مختلف المستويات، مثمنًا صعود نادي هجر بوصفه نجاحًا يجسد روح الانضباط والعمل الجماعي، ويعكس دعم جماهير الأحساء ووقفتها المستمرة مع النادي.

ولفت الأمير سعود بن طلال إلى أن النجاحات التي تحققها الأندية المحلية تعزز مكانة محافظة الأحساء على الخريطة الرياضية، وتفتح آفاقًا أوسع للشراكات والرعايات، مؤكدًا أهمية تمكين الأندية الرياضية ودعمها في جذب الاستثمارات والرعايات بما يحقق الاستدامة المالية ويرفع مستوى التنافسية والتميز الرياضي.

وأعرب حمد العريفي، رئيس نادي هجر، عن شكره وتقديره لمحافظ الأحساء على هذا التكريم والدعم المستمر الذي تحظى به الرياضة في المحافظة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل دافعًا لمواصلة العمل وتحقيق المزيد من النجاحات.