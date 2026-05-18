جامعة الفيصل تدشن أكاديمية «سافي»

دشّن الأمير تركي بن فيصل بن عبد العزيز، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة الفيصل، بمقر الجامعة في الرياض، أكاديمية «سافي» للألعاب الإلكترونية.

وحسبما أوضحته وكالة الأنباء السعودية «واس»، الإثنين، اطلع الأمير تركي خلال جولة على مرافق الأكاديمية على أحدث التجهيزات، مستمعًا لشرح عن أهدافها في ربط التعليم بسوق صناعة الألعاب الرقمية عبر دبلوم مهني متخصص يمتد لـ 9 أشهر، بما يسهم في تأهيل الكفاءات الوطنية وتنافسية السعودية عالميًا دعمًا لمستهدفات رؤية 2030.

جاء ذلك عقب ترؤس الأمير تركي الاجتماع الـ31 لمجلس أمناء الجامعة، الذي استعرض إنجازات الجامعة الأكاديمية والبحثية، وتوسعها في برامج الدكتوراه والماجستير.