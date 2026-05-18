«Nintendo Switch 2» يتفوق على النسخة الأولى

واصل جهاز الجيل الجديد «Nintendo Switch 2» تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة في الأسواق العالمية، وفق ما كشفته البيانات الرسمية الصادرة عن مؤسسة الأبحاث «Circana».

وأوضحت البيانات تفوق مبيعات الجهاز بنسبة 12% مقارنة بالنسخة الأولى، وذلك خلال الفترة الزمنية ذاتها، المتمثلة في الأشهر العشرة الأولى منذ طرحه.

وأشارت البيانات إلى مساهمة الأداء الاستثنائي لمنصة «Nintendo» الجديدة في إنعاش سوق عتاد الألعاب«Hardware» بشكل ملحوظ، مسجلًا قفزة نوعية بلغت 69% على أساس سنوي لتصل العائدات إلى 500 مليون دولار.

وجاء هذا النمو مدفوعًا بالإقبال الكبير على منصة الترفيه اليابانية التي حافظت على صدارة مبيعات الوحدات والعائدات المالية.

في المقابل، حلت منصة «PlayStation 5» من شركة «Sony» في المركز الثاني من حيث عدد الوحدات المباعة وإجمالي الإيرادات المحققة، مستفيدة من نمو مبيعاتها بنسبة 3% على أساس سنوي.

وتؤكد هذه الأرقام حالة الانتعاش الكبرى التي يشهدها قطاع الألعاب الإلكترونية خلال 2026، وسط ترقب مجتمع اللاعبين في العالم للمزيد من العناوين الحصرية المقبلة خلال النصف الثاني من العام الجاري.