«Resident Evil: Requiem» تحافظ على الصدارة

حافظت لعبة الرعب «Resident Evil: Requiem»، على صدارتها، كأكثر لعبة مباعة، خلال النصف الأول من 2026، وذلك وفق العائدات الرقمية التي كشفت عنها «Capcom» الشركة المطورة.

وحسبما أوضحته الشركة، نجحت اللعبة، في تجاوز حاجز 7 ملايين نسخة مباعة عالميًا، خلال أول شهرين من إطلاقها في فبراير الماضي، لتصبح أسرع أجزاء السلسلة مبيعًا في التاريخ.

ودفعت هذه الأرقام القياسية باللعبة للاقتراب سريعًا من دخول قائمة أفضل 5 ألعاب مبيعًا في تاريخ السلسلة بأكملها حول العالم، في حين نجحت بالفعل في حجز مقعدها ضمن قائمة الخمسة الأوائل الأكثر مبيعًا في السوق الأمريكية من حيث العائدات المالية المباشرة.

ويعود هذا النجاح للدعم المستمر الذي تحظى به اللعبة على منصات الجيل الجديد والـ PC، إلى جانب إطلاق المحتويات الإضافية مثل طور المصغرات الأخير «Leon Must Die Forever»، ما يعزز زخم المبيعات لدى مجتمع اللاعبين في العالم، بالتزامن مع الذكرى الثلاثين لانطلاق السلسلة الكلاسيكية.