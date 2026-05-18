فليك.. موسم رابع مع برشلونة

وقَّع المدرب الألماني هانزي فليك، الإثنين، عقدًا جديدًا، يُبقيه مع فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم حتى يونيو 2028 مع خيار التمديد موسمًا آخرَ.

وحضر توقيع العقد رافا يوستي، رئيس نادي برشلونة المؤقت، وديكو، المدير الرياضي، وأعضاء من اللجنة الرياضية. كذلك حضر أيضًا خوان لابورتا، الرئيس المنتخب، الذي سيتولَّى مهامه 1 يوليو المقبل.

ومنذ توليه مسؤولية تدريب الفريق في 2024، قاد فليك، الذي كان عقده ينتهي في 2027، برشلونة لتحقيق لقب الدوري للمرة الثانية تواليًا بعد الفوز على ريال مدريد 2ـ0، الأحد قبل الماضي، وسبق ذلك لقبان في السوبر، وآخر في كأس الملك.

وأعرب فليك عن سعادته بالثقة التي أولاها له النادي لمواصلة الرحلة مع الفريق، وقال في تصريحاتٍ، نُشرِت عبر الموقع الرسمي للنادي: «هدفي الفوز بمزيدٍ من الألقاب».

وأشار إلى استقرار المشروع الرياضي في برشلونة، وعلاقته الطيبة مع ديكو وفريقه: «لدينا أجواءٌ رائعةٌ مع الجماهير. سنبذل قصارى جهدنا في الموسم المقبل لتحقيق أحلامنا».

من جهته، ثمَّن برشلونة الجهود التي بذلها فليك خلال موسمَيه الماضيين، مشيرًا إلى أنه بنى فريقًا منافسًا، ومخلصًا لهوية النادي، وقادرًا على الهيمنة على الساحة المحلية، واستعادة مكانته بين نخبة الأندية الأوروبية بمزيجٍ من اللاعبين الخبرة والشباب.

وأضاف: «لا يقتصر تأثير فليك على النتائج فقط، بل ووضع ثقته أيضًا في المواهب المحلية لبرشلونة. لقد شارك 13 لاعبًا من أكاديمية لاماسيا للمرة الأولى تحت قيادته».