الأربعاء المقبل.. «فورسيزونز البحر الأحمر» يستقبل الزوار

أعلنت «البحر الأحمر الدولية» استقبال منتجع ومساكن «فورسيزونز البحر الأحمر» في جزيرة «شورى» بوجهة «البحر الأحمر» لضيوفه ابتداءً من الأربعاء المقبل.

وحسبما أوضحته وكالة الأنباء السعودية «واس» الإثنين، يمثل هذا الافتتاح دخول أول منتجع تم تطويره من خلال مشروع مشترك ضمن محفظة الشركة حيز التشغيل التجاري.

وبلغت القيمة الاستثمارية للمنتجع 2.6 مليار ريال، وتم تطويره عبر شراكة مناصفة بين «البحر الأحمر الدولية» وشركة «المملكة القابضة»، فيما قدم بنك الرياض تمويلًا بالدين بقيمة ملياري ريالًا.

ويعمل المنتجع وفق مبادئ السياحة المتجددة، ويعتمد بالكامل على الطاقة المتجددة، ومدعوم بأنظمة متقدمة لإدارة المياه والنفايات صُممت للحد من الأثر البيئي وتعزيز أهداف الحفظ البيئي على المدى الطويل.

ويأتي هذا الإنجاز في وقت تواصل فيه «البحر الأحمر الدولية» توسيع طاقة الضيافة والطيران في وجهة «البحر الأحمر»، إذ سجلت معدلات إشغال بلغت 82 بالمئة خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان الماضي، مع توقعات بارتفاع الطلب قبل حلول عيد الأضحى المبارك، ولدعم هذا النمو، تضيف الشركة 32 رحلة إضافية إلى مطار «البحر الأحمر الدولي» «RSI» خلال فترة الإجازة.