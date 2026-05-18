الأربعاء.. الخليج يحتفل بإنجاز الأهلي

يُنظِّم نادي الخليج احتفالية خاصة بفريق الأهلي الأول لكرة القدم، مساء الأربعاء في الدمام، بمناسبة فوز ضيفِه بدوري أبطال آسيا للنخبة.

ويواجه فريق الخليج نظيرَه الأهلي، على ملعب الأمير محمد بن فهد، في ختامية الموسم، الجولة الـ 34 من دوري روشن السعودي.

وأعلن النادي الشرقاوي، الاثنين على منصة «إكس»، عن فتحه المدرجات مجّانًا أمام جماهير بطل القارة، دعمًا لها في «ليلة الوفاء والاحتفاء بالإنجاز الآسيوي».

وسيحتفل المضيف بضيفه، عبر عددٍ من الفعاليات الخاصة، من لحظة دخول لاعبي الأهلي إلى أرضية الملعب وحتى إطلاق صافرة البداية.

ومن بين الفعاليات، التي أعلن عنها الخليج، عروضٌ للإضاءة، وفقرات جماهيرية، وأهازيج أهلاوية.

وعدَّ المهندس أحمد خريدة، رئيس مجلس إدارة الخليج، ما حقّقه الأهلي مصدر فخرٍ لكل الرياضيين السعوديين.

ورأى، في تصريحٍ له، أن هذا الإنجاز أصبح وطنيًا ويستحق الاحتفاء والتقدير. وقال: «من واجبنا، كأندية وطنية، أن نحتفي بكل من يرفع اسم السعودية عاليًا في المحافل القارية، وجماهير الأهلي تستحق هذه الليلة، ونتطلع إلى أن نقدم صورة جميلة تعكس روح الرياضة السعودية وتلاحم أنديتها».