الحربي أحدث الضحايا.. «الحمراء» عنوان «البلاي أوف»

حافظت البطاقات الحمراء على حضورها الاعتيادي في مرحلة «البلاي أوف» من دوري يلو، للموسم الثاني على التوالي، وكان عبد الله الحربي، مدافع فريق الجبلين الأول لكرة القدم، أحدث ضحاياها بطرده أمام الدرعية، الإثنين، ضمن الدور نصف النهائي.

وقرر الحكم سلطان الحربي، بعد المراجعة على شاشة تقنية «VAR»، طرد قائد الجبلين في الدقيقة 56، نتيجة احتكاك مع السنغالي كلايتون دياندي، جناح الدرعية.

وظهرت البطاقة الحمراء في أول مباراة ضمن النسخة الحالية من مرحلة «البلاي أوف» التي ستحدد ثالث المتأهلين إلى دوري روشن السعودي.

وكانت هذه الورقة عنوانًا بارزًا لنسخة الموسم الماضي بظهورها 4 مرات خلال منافسات المرحلة.

وشهدت مباراة الحزم والطائي في نصف النهائي بطاقتين حمراوين، بواقع واحدة لكل فريق، وتكرر المشهد ذاته خلال المباراة النهائية بين الحزم والعدالة.