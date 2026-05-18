لقبان بالمتحف

وضع نادي برشلونة الإسباني كأسي الدوري والسوبر الإسبانيين للموسم الجاري في متحفه، الإثنين، بمراسيم رسمية شارك فيها المدرب الألماني هانسي فليك، والأوروجوياني رونالد أراوخو القائد الأول للفريق، ويرافقهما الرئيسان المؤقت رافا يوستي، والمنتخب خوان لابورتا. وكان المتحف اختتم عام 2025 برقم قياسي من الزوار بلغ 1.059 مليون زائر بزيادة قدرها 35 بالمئة مقارنةً بالعام السابق وفقًا لبيانات النادي. ومن المتوقع إعادة افتتاح المتحف الذي تم تجديده بالكامل، خلال العام الجاري. وتبدأ أسعار تذاكر دخول المتحف من 28 يورو إلى 99 يورو، والأخيرة تسمح بمزايا إضافية تشمل حصريًا الوصول إلى غرف تبديل ملابس الفريق الأول، والملاعب التدريبية، ومناطق أخرى خاصة (المركز الإعلامي ـ برشلونة)