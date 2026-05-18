الدرعية إلى نهائي الصعود بالانتصار الأكبر

كرَّر فريق الدرعية الأول لكرة القدم الانتصار الأكبر في مرحلة «البلاي أوف» من دوري يلو، التي استُحدِثَت الموسم الماضي، مُسقطًا منافسه الجبلين بثلاثيةٍ نظيفةٍ، الإثنين، ليعبر إلى الموقعة النهائية المؤهلة إلى دوري روشن السعودي.

وعلى ملعب «إس إتش جي أرينا» الخاص بنادي الشباب، سجَّل الجناح السنغالي كلايتون دياندي الهدفين الأول والثاني للدرعية في الدقيقتين 17 و70، قبل أن يضيف البديل عبد الله الدوسري، لاعب الوسط، الهدف الثالث «86».

وأكمل الجبلين المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 56 بعد طرد مدافعه عبد الله الحربي ببطاقةٍ حمراء مباشرة.

وخلال نسخة «البلاي أوف» الأولى العام الماضي، جاء الانتصار الأكبر، بثلاثيةٍ نظيفةٍ، لمصلحة الحزم على العدالة في النهائي، وهو ما كرَّره الدرعية عبر الدور نصف النهائي.

وأصبح الدرعية الطرف الأول في نهائي «البلاي أوف»، وينتظر الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى، بين العلا والعروبة، للتنافس معه على ثالث وآخر بطاقات التأهل من «يلو» إلى «روشن».

وحجز فريقا أبها والفيصلي أول بطاقتين بعد احتلالهما صدارة ووصافة «يلو»، تاركين التنافس على الثالثة للدرعية والعلا والعروبة والجبلين، أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس.

وبموجب نظام «البلاي أوف»، يتواجه الثالث مع السادس، والرابع مع الخامس من مباراةٍ واحدةٍ، يستضيفها الطرف الأعلى ترتيبًا.

واستضاف الدرعية نظيره الجبلين في الرياض، بينما يستقبل العلا منافسه العروبة في المدينة المنورة.