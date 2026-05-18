الجبال يثبت التشكيل أمام الرياض

يتَّجه التونسي فتحي الجبال، مدرب فريق الأخدود الأول لكرة القدم، إلى خوض مباراة الرياض، الخميس، في آخر جولات دوري روشن السعودي، بالتشكيل ذاته الذي اختاره لمواجهة الخليج، السبت.

ووفقًا لمصادر «الرياضية»، يريد الجبال إنهاء الموسم بانتصارٍ، وتقديم صورةٍ إيجابيةٍ عن فريقه قبل مغادرة الدوري بسبب الهبوط، في وقتٍ سابقٍ، إلى دوري يلو للدرجة الأولى.

ويعتزم المدرِّب دخول مباراة الرياض، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، بتشكيلٍ يتألَّف من راغد النجار، حارس المرمى، والظهيرين محمد أبو عبد ومعاذ فقيهي، والمدافعَين مهند القيضي والتركي كوراي جونتر، وعبد العزيز آل هتيلة، والنرويجي توكماك نجوين، والكولومبي سيباستيان بيدروزا، لاعبي الوسط، والجناحين الكاميروني كريستيان باسوجوج والتركي بوراك إنس، والمهاجم خالد اللزام.

وبالأسماء ذاتها، بدأ الأخدود مواجهة الخليج، التي كسِبَها 3ـ1، السبت، ضمن الجولة الـ 33.

ويحتاج الرياض إلى الفوز على الأخدود، وخسارة ضمك من النصر، للبقاء بين أندية دوري «روشن».