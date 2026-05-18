قبل نهائي الأبطال.. ديمبيلي يربك حسابات باريس

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الإثنين، أن عثمان ديمبيلي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، سيخضع للعلاج خلال الأيام المقبلة بعد أن شعر بألمٍ في ربلة ساقه اليمنى خلال الخسارة 1ـ2 أمام باريس إف سي، الأحد، في ختام منافسات الدوري، وقبل أقل من أسبوعين من نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أرسنال.

وأوضح النادي، أن ديمبيلي «29 عامًا»، الحاصل على جائزة الكرة الذهبية، تم استبداله بوصفه «إجراءً احترازيًّا» بعد أن شعر بألمٍ في العضلات.

وأبلغ المدرب لويس إنريكي الصحافيين بعد المباراة: «لا يوجد ما يُقال عن عثمان في الوقت الجاري. سنعرف المزيد غدًا، لكنني أعتقد أنه مجرد إرهاقٍ».

ولم يذكر باريس إذا ما كان اللاعب سيغيب عن نهائي دوري الأبطال، 30 مايو الجاري.