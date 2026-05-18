بعد 13 عاما.. مورينيو يعود إلى الريال

اقترب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، من قيادة فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم بحسب تقارير صحافية، وذلك بعد 13 عامًا من رحيله عنه.

وأوضحت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن مدرب بنفيكا البرتغالي، البالغ من العمر 63 عامًا، سيخلف الإسباني ألفارو أربيلوا، الذي تولى المهمة خلفًا لتشابي ألونسو، في يناير الماضي، وقاد الفريق لإنهاء الموسم في المركز الثاني بالدوري الإسباني، خلف برشلونة المتوج باللقب قبل 3 جولات من النهاية.

وقضى مورينيو ثلاثة أعوام مع ريال مدريد بين 2010 و2013، وفاز بلقب الدوري بـ 100 نقطة وهو أول فريق يحقق ذلك في تاريخ المسابقة قبل أن يعادله تيتو فيلانوفا مع برشلونة الموسم التالي. كما توج بكأس ملك إسبانيا.

وتأتي عودة مورينيو المرتقبة بعد أسابيع من التكهنات بكونه الرجل المنشود لفلورنتينو بيريز رئيس النادي، الساعي للتقدم بفريقه إلى الأمام وتحدي برشلونة، إذ فاز الفريق الكاتالوني بلقب الدوري 3 مرات في آخر أربعة مواسم، كما يرغب في العودة للألقاب القارية بعدما ودع الفريق دوري الأبطال من دور الثمانية على يد بايرن ميونيخ الألماني.

وتعرض بيريز لضغوطات عديدة في الأسابيع الماضية بعد موسمين صفريين، كما واجه احتجاجات من الجماهير في الملعب خلال اللقاء الذي فاز فيه الفريق على ريال أوفييدو 2ـ0 الخميس الماضي.

وتولى مورينيو تدريب بنفيكا بعقد لمدة عامين في سبتمبر الماضي قادمًا من فنربخشة التركي، ومنذ ذلك الحين قاد الفريق للمركز الثالث في الدوري البرتغالي خلف بورتو البطل، وسبورتنج لشبونة الوصيف، ولم يخسر أي مباراة في المسابقة.

وأكدت التقارير أن مورينيو لديه شرط جزائي بقيمة زهيدة في عقده، مما يسمح للريال بالتعاقد معه مجانًا وبمقابل بسيط.

وسبق لمورينيو قيادة بورتو وإنتر ميلان للفوز بلقب دوري الأبطال. كما فاز بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي مع تشيلسي. لكن تجربتيه مع مانشستر يونايتد وتوتنام لم تكن موفقة.