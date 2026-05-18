القباني يكتفي بفضية سنوكر «الخليجية»

زياد القباني، لاعب فريق السعودية للسنوكر، على منصة التتويج بعد تحقيقه الميدالية الفضية خلال مشاركته في دورة الألعاب الرياضية الخليجية بنسختها الرابع في الدوحة، العاصمة القطرية، الإثنين (المركز الإعلامي - فريق السعودية)
الرياض- الرياضية 2026.05.18 | 09:44 pm

حقق زياد القباني، لاعب فريق السعودية للسنوكر، الميدالية الفضية، فيما نال عبد الله الشمري البرونزية، الإثنين، خلال مشاركتهما في دورة الألعاب الرياضية الخليجية بنسختها الرابعة الجارية حاليًّا في الدوحة، العاصمة القطرية.
ونال قباني الفضية في منافسات فردي سنوكر 15 كرةً بعد خسارته أمام القطري علي العبيدلي 0ـ3 في النهائي.
في حين، أحرز الشمري الميدالية البرونزية في المنافسة ذاتها بعد خسارته في نصف النهائي أمام القباني 0ـ3، وعقب تغلبه على الكويتي عمار تقي 3ـ2.
وفي منافسات البادل سيدات، تغلَّب الأخضر على نظيره الإماراتي 2ـ1. ومثَّل الفريق السعودي العنود يماني، أريج فارح، باسمة الهويش، فاطمة الحربي، سماهر كردي، وسارة سلهب.
ولدى الرجال، فاز الفريق السعودي على البحرين 3ـ0. ومثَّل الأخضر سطام الشهراني، محمد الجزيري، علي البرية، عبد الله الزايد، محمد السليمان، وعبد الرحمن الجبرين.


