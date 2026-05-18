8 لاعبين يدشنون «خليجية السهام»

يُدشِّن فريق السعودية للسهام مشاركته في منافسات دورة الألعاب الخليجية الرابعة «الدوحة 2026» في ميدان لوسيل للرماية، الثلاثاء.

ويُمثِّل أخضر السهام منصور علوي وحصة السريع في منافسات القوس الأولمبي للفرق المختلطة، وبلال العوضي ورغد الكعبي في مختلط القوس المركَّب للفرق، وعبد الله السلوم وعبد الرحمن الموسى ومنصور علوي في الفرق للقوس الأولمبي، وعبد العزيز الروضان وبلال العوضي وعبد الله المنهالي في الفرق للقوس المركَّب.

من جهةٍ أخرى، تُستكمَل عند الـ 09:30 من صباح اليوم ذاته الجولة الثانية لمسابقة «شوزن تراب» ضمن منافسات الرماية في الدورة الخليجية بميدان الرماية في لوسيل.

وتجري في التوقيت ذاته منافسات المسدس الهوائي 10 أمتار للرجال والسيدات بمشاركة نايف السهلي، ومحمد العمري، وعلي الغامدي، وسفر الدوسري، وفهد المطيري، ونورة الصقيران، ونجد البداي، وآلاء القرشي.

وكان أخضر اليد خسر ثاني لقاءاته في خليجية الدوحة أمام البحرين 25ـ36 في صالة الدحيل الرياضية.



ويلاقي المنتخب السعودي نظيره الكويتي، عند الـ 04:30 من عصر الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة.