بعد 35 عاما.. «Seven dogs» يعيد القصبي إلى السينما

يسجل الممثل السعودي ناصر القصبي عودة تاريخية إلى شاشة السينما بعد غياب امتد نحو 35 عامًا، من خلال مشاركته في فيلم الأكشن العالمي «Seven dogs»، أحد أضخم الإنتاجات العربية الحديثة، بقيادة المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه.

وتأتي هذه العودة لتضع القصبي في الواجهة السينمائية مجددًا بعد أعوام طويلة ارتبط اسمه خلالها بالدراما التلفزيونية والكوميديا الخليجية.



ويشارك القصبي في الفيلم بدور «اللواء ناصر»، ضمن حبكة بوليسية عالمية تدور حول منظمة إجرامية دولية تُعرف باسم «Seven dogs»، حيث يجتمع مع نخبة من النجوم العرب والعالميين.

وعودة القصبي تمثل تحولًا مهمًا في مسيرته الفنية، خاصة مع توجهه أخيرًا نحو الأعمال الدرامية الجادة والتاريخية، بعد أعوام من الأعمال الكوميدية مثل «طاش ما طاش».

ويرى مراقبون أن فيلم «Seven dogs» قد يكون بداية مرحلة جديدة للقصبي في السينما والأعمال العالمية، خاصة أنها عودة إلى السينما بعد غياب طويل.

وشهدت بداياته الفنية حضورًا مبكرًا في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية خلال الثمانينيات وبداية التسعينيات، من أبرزها: «افهموني 1985»، «رفاقة درب 1986»، «حمود ومحيميد 1987»، «عقاب وشيهانة 1988»، «أنا وشقيقي 1990»، و«رجل النصف مليون 1991».